شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحرقون مبالغ نقدية ضخمة في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي انها اقدمت بإحراق مبالغ نقدیة ضخمة من العملة الجدیدة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعیة في مدیریة زبید بالساحل الغربي

لمحافظة الحدیدة .

من بنك عدن

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وقالت مصادر اعلامیة حوثیة ان الجماعة قامت بإحراق مبالغ نقدیة ضخمة من العملة الجدیدة المطبوعة خارج الیمن والصادرة مؤخرا

المركزي، في الخط العام وسط المدینة وأمام حشود من المواطنین.

، وبمحاسبة كل من یتعامل بها من أصحاب

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وكانت قد هّددت میلیشیات الحوثي الانقلابیة المدعومة من إیران، بإتلاف العملات النقدیة المحلیة المطبوعة حدیثا

المحال التجاریة والمواطنین الیمنیین، في المناطق الخاضعة لسیطرتها.

وكشفت مصادر مصرفیة في صنعاء، عن قیام المیلیشیات بشراء كمیات كبیرة من العملات النقدیة الجدیدة، بمختلف فئاتها بمبالغ زهیدة جدا

إتلافها.

وذكرت المصادر، أن زیادة التعامل بهذه الفئات النقدیة في مناطق سیطرة المیلیشیات بشكل علني دفع الحوثیین إلى التهدید بإتلافها، لافتة إلى أن السیاسات

الجدیدة المتبعة من البنك المركزي الیمني بعد نقله إلى عدن، وكذا الحكومة الیمنیة الشرعیة، أسهمت في تحقیق استقرار نسبي لأسعار العملة المحلیة، وكذا

وضع حد لمصادر تمویل المیلیشیات الانقلابیة