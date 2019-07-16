شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالتغرير بالنساء ...محكمة سعودية تنصف مغترب يمني .. وتكشف الهدف من اتهامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انصفت محكمة سعودیة مغترب یمني تعرض الى دعوى كیدیة ُرفعت ضده للنْیل من مكانته العلمیة والعملیة حیث یعمل في جامعة أم القرى.

وفي التفاصیل أیدت محكمة الاستئناف بمكة، حكم المحكمة الجزائیة التعزیریة الثانیة بمكة المكرمة، بعدم إدانة مغترب یمني یعمل بإحدى الشركات التابعة

لجامعة أم القرى، بعد اتهامه بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة واستخدام مكانته العلمیة للتغریر بالنساء؛ على إثر دعوى كیدیة ُرفعت ضده للنْیل من

مكانته العلمیة والعملیة.

وكانت النیابة العامة بمكة المكرمة، قد فتحت تحقیقا موسًعا مع المغترب قبل عام ونصف، وتم تحویل أوارق القضیة حینها إلى المحكمة الجزائیة بمكة

المكرمة، والتي حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إلیه.