شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالتغرير بالنساء ...محكمة سعودية تنصف مغترب يمني .. وتكشف الهدف من اتهامه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انصفت محكمة سعودیة مغترب یمني تعرض الى دعوى كیدیة ُرفعت ضده للنْیل من مكانته العلمیة والعملیة حیث یعمل في جامعة أم القرى.
وفي التفاصیل أیدت محكمة الاستئناف بمكة، حكم المحكمة الجزائیة التعزیریة الثانیة بمكة المكرمة، بعدم إدانة مغترب یمني یعمل بإحدى الشركات التابعة
لجامعة أم القرى، بعد اتهامه بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة واستخدام مكانته العلمیة للتغریر بالنساء؛ على إثر دعوى كیدیة ُرفعت ضده للنْیل من
مكانته العلمیة والعملیة.
وكانت النیابة العامة بمكة المكرمة، قد فتحت تحقیقا موسًعا مع المغترب قبل عام ونصف، وتم تحویل أوارق القضیة حینها إلى المحكمة الجزائیة بمكة
المكرمة، والتي حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إلیه.
كانت هذه تفاصيل خبر متهم بالتغرير بالنساء ...محكمة سعودية تنصف مغترب يمني .. وتكشف الهدف من اتهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.