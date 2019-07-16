شكرا لقرائتكم خبر عن صادم مئات اليمنيات يتعرضن لـ‘‘انتهاك الأعراض’’ بطريقة وحشية في هذه العاصمة العربية .. وفتاة شجاعة تفضح تورط السلطات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شابة يمنية تروي ما يجري للنساء في سجون الحوثيين وتحدثت عن اغتصابات.. شاهد الفيديو التالي:

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