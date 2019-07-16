شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة خطيرة غير مسبوقة بشرعب.. مسلحون يقتحمون منزل ويختطفون فتاة بالقوة ويعلقون هذه الرسالة على باب البيت "اسم وتفاصيل مرعبة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية مطلعة لـ"يمن الغد" أن مديرية شرعب السلام بمحافظة #تعز شهدت أمس جريمة وسابقة خطيرة وغير مسبوقة في المديرية باختطاف امرأة من منزلها.

وقالت المصادر لـ"يمن الغد": أن مسلحين مجهولين اختطفوا فتاة من أسرة الشيخ والقيادي المؤتمري أحمد سيف أحمد الشعبي، بعد أسبوع من استشهاده في مركز مديرية شرعب السلام شمال محافظة تعز".

وأوضحت المصادر "أن مسلحين مجهولين، اختطفوا ظهر الاثنين 15 يوليو/تموز 2019م، ابنة شقيق الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي، الشابة أزهار قاسم سيف أحمد الشعبي، ونهبوا سلاحاً وذخائر ومقتنيات أخرى من منزلهم في منطقة بني شعب مركز مديرية شرعب السلام".

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وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين المجهولين تركوا رسالة ترهيب على ورقة فوق باب المنزل مفادها (سنعيدها مقطعة في شوالة، ونقتلكم جميعاً)، في تهديد إرهابي خطير وغير مسبوق ينذر بدخول المديرية في فوضى وانفلات وثأرات تغرق المنطقة بالدماء.

ولفتت المصادر إلى أن اختطاف الشابة أزهار قاسم سيف جريمة غير مسبوقة في مديرية شرعب السلام، ومن أقدم على هذه الجريمة الخطيرة يثبت تورطه في اغتيال عمها الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي.

*الصورة تعبيرية من الارشيف