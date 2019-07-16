شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يقرر الحسم وإنهاء المعاناة التي طال أمدها ويوجه رسالة حاسمة للأمم المتحدة وهكذا كان الرد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، وأكد في تغريدة له على تويتر "حرص المملكة العربية السعودية على رفاهية الشعب اليمني، ووقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الاثنين، إنه شدد في لقائه بالمبعوث الأممي على "دعم الحل السياسي"، مشيرًا إلى أن هذا الحل يتطلب "التزاما تاما من الحوثيين بالاتفاقات الموقعة خاصة اتفاق استوكهولم".



وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفث، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن"، وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وعاد غريفث إلى العاصمة السعودية الرياض بعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

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التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 15, 2019

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Khalid bin Salman خالد بن سلمان✔@kbsalsaud

التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

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التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 15, 2019

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