شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف أصبح أول ظهور علني لحاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ بعد هروب زوجته ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ .. شاهد ماذا يفعل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما يبدو أنها محاولة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، لإظهار نفسه في صورة المتماسك الغير مبالي عقب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، تعمد ابن راشد الظهور علانية في فيديو عائلي بثه ابنه حمدان.

ويظهر المقطع الذي نشره نجل حاكم دبي حمدان بن محمد بن راشد على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) ابن راشد مع أبنائه وأحفاده بأحد قصوره في دبي، وهو يقبلهم ويخاطبهم بالإنجليزية.

وبحسب ما لفت ناشطون في تعليقاتهم على المقطع، فقد بدا محمد بن راشد على غير عادته تماما، وظهر مرتبكا ومصدوما شاحب الوجه يريد أن يظهر عكس ما بداخله، بحسب وصف النشطاء الذين ربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا.