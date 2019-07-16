شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حرب إيران تتبنى مقتل 20 ألف أمريكي في ضربة مباغتة.. وإسرائيل تتدخل وتشن 200 غارة جوية ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد صفار هرندي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستقتل 20 ألفًا من القوات الأمريكية في حال اندلعت الحرب بين طهران وواشنطن، في اليوم الأول فقط من الحرب.

وأضاف هرندي، في كلمة له أمام حشد من طلاب الجامعة الإسلامية الحرة، في محافظة همدان غرب إيران، أن ”الأمريكيين يعلمون جيدًا أن المعركة العسكرية مع إيران لها عواقب وخيمة عليهم“.

Advertisements

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، عن هرندي، قوله إن ”العدو (الولايات المتحدة) لم يكن قادرًا على اختبار إيران“، مبينًا أن ”بعض مسؤولينا كانوا يأملون عن طريق الخطأ في الغرب، لقد كانوا متفائلين ومسيّسين“.

وتجاهل المسؤول الإيراني، عمليات القصف التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية وقوات من الحرس الثوري في سوريا، والتي بلغت أكثر من 200 عملية، بحسب ما ذكر موقع ”آمد نيوز“ المعارض.

وتعليقًا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل القوات البريطانية في مياه جبل طارق، منذ أسبوعين، قال هرندي: ”بالطبع لن تكون هذه الخطوة بدون رد من إيران، فالعالم الغربي يقوم على الكذب، وللأسف إنه بعيد عن الأخلاق“.