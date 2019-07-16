مجلس النواب اليمني يقدم مباردة لبرلمان البركاني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا مجلس النواب أعضائه المتواجدين خارج الوطن إلى العودة إلى العاصمة صنعاء والاستفادة من قرار العفو العام الذي اصدرته القيادة السياسية.

وحث مجلس النواب الأعضاء المتواجدين في الخارج العودة إلى الوطن لمشاركة زملائهم في الداخل تحمل المسئولية والهم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب من تدمير للبنى التحتية وهدم المنازل وتدمير المصانع والمعامل والأسواق الشعبية والمزارع وآبار المياه والمدارس والمساجد وصالات الأفراح والعزاء والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان جراء العدوان والحصار البري والبحري والجوي وإغلاق المنافذ أمام المرضى والطلاب الدارسين في الخارج.

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ولفت المجلس إلى أنه بدلا من استجداء دول العدوان للسماح لهم بإيجاد مكان لعقد جلسة، عليهم الحضور إلى تحت قبة البرلمان في العاصمة صنعاء في أي وقت، وسيجدون كل الترحيب والتعاون والصدور الرحبة لمناقشة معاناة الوطن اليمني الكبير بصورة مشتركة .

وتأتي هذه الدعوة عقب فشل المرتزقة في عقد جلسة لبرلمانهم المستنسخ ، الامر الذي دفع المدعو سلطان البركاني للسفر الى الامارات بغية السماح لهم بعد جلسة في عدن.