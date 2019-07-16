وصول كميات كبيرة من مادة المازوت لمحطات كهرباء حضـرموت

وصلت إلى ميناء عدن في وقت متأخر من مساء أمس باخرة تقل 3821 طنا من مادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء بمدينة المكلا وساحل حضرموت.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن الشحنة تم شراؤها بصورة عاجلة من قبل الحكومة بالتزامن مع إرسال 12 قاطرة مازوت لتموين تلك المحطات من مصافي عدن خلال الساعات الماضية".

وستستمر عملية تموين محطات كهرباء المكلا من مصافي عدن خلال الأيام القادمة حتى استقرار الوضع تماما.

وأكدت الوزارة" أن شحنات أخرى من مادة المازوت ستصل تباعا خلال الأيام القادمة ما سيقلل فترات انقطاع التيار بشكل ملموس.