الحزام يفتح الطريق الدولي الرابط بين حضـرموت وشبـوة وعدن

تمكنت قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم الإثنين، من فتح جزئي للطريق الدولي الرابط مابين محافظات حضرموت وشبوة والعاصمة عدن بعد إغلاقه.

وتمكنت قوات الحزام الأمني من فك جزئي لقطاع قلبي لقبيلة آل مقروم المطالبة بالإفراج عن أحد ابناءها.

وقالت مصادر محلية، بأن مسلحين من قبيلة آل مقروم قاموا بقطع الطريق الدولي الرابط مابين محافظات حضرموت وشبوة والعاصمة عدن احتجاجا على القبض على العميد يسلم محمد صايل .

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وأضافت المصادر، أن نائب المحور علي حنش ومدير عمليات الحزام الامني بالمحفد ناصر دعوس اتفقا مع الشيخ علي شناتر على الإفراج عن سيارات المدنيين والشاحنات المحملة بالبضائع المعرضة للتلف السريع والمحتجزة بالقطاع فيما لازالت شاحنات الغاز محتجزة حتى اللحظة.

وأشارت المصادر، إلى أن الطرفين اتفقا على متابعة الموضوع والتواصل مع السلطات المحلية والأمنية في المحافظة من أجل التوصل لحل نهائي لأسباب القطاع القبلي بمبادرة من قوات الحزام الأمني في المنطقة.

وتواصل قوات الحزام الأمني في المحفد القيام بمهامها الأمنية المكلفة بها من ضبط الأمن وتتبع عناصر الإرهاب والقضاء عليها وبسط سلطة الدولة.