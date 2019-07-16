شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل طائرات إيرانية تدخل الاجواء السعودية والهلع والرعب يعمم المدن السعودية وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت طائرتين تابعتين للمليشيات الحوثية

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن مصادرها في اليمن أفادت "بتدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط". Advertisements كما "دمرت الدفاعات الجوية طائرة حوثية مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية" بحسب القناة. وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت "مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة".

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