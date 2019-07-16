شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذه التغريدة المفاجئة ..." البركاني " يستشيط غضبا من قيادي مؤتمري كبير التقاه في الامارات ويتهم الاخير بمحاولة التشكيك بمواقفه عند هادي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي عن زيارة خاطفة له اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها رئيس مجلس النواب الحالي والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشيخ سلطان البركاني.

وذكر القربي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً " عدت من زيارة خاطفة التقيت فيها بالشيخ سلطان تبادلنا فيها الرأي حول المؤتمر و أكدنا الالتزام بنظامه الداخلي و تمسكنا بميثاقه وثوابته و بوصايا الزعيم و ايماننا بأن المؤتمر سيظل عصيا على محاولات التهميش و الإقصاء وكل ما نحتاجه هو عمل سياسي يواجه بمنطق و إعلام متزن و هادف يكشف ما يخطط ضده.





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ورد رئيس مجلس النواب الحالي والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشيخ سلطان البركاني على تصريح القربي عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا" رداً على الدكتور القربي حول لقاءنا لا يعلم القارئ ماذا يريد أن يقول وفهمت أنه يريد أن يشكك الرئيس هادي بمواقفي أو أننا نعقد صفقات سرية هم يعرفون مواقفي وأني اتعامل بلغة واحدة وأعمل فوق الطاولة دائماً وباستمرار والمؤتمرونظامه ولوائحه،ارجو أن يكون الجميع فعلاً ملتزما به وليس شعارا يُرفع عند الحاجة»

ومساء السبت 13 يوليو/تموز، وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





مصدر حكومي قال لـ”مأرب برس“، ان زيارة البركاني تأتي في إطار مساعي الحكومة لاستئناف جلسات مجلس النواب، الذي ترفض الامارات انعقادها في ”عدن“ او ”سيئون“.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان البركاني سيلتقي بقيادات الامارات، للتفاهم على بعض القضايا، التي من شأنها تزيل العوائق أمام انعقاد جلسات البرلمان.