شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بال"صورة" كيف سيكون شكل الفنانة اليمنية بلقيس احمدفتحي بعد خمسين عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي صورة جديدة عبر حسابها على الانستغرام، تظهر فيها بعد تطبيق فيلتر التقدم في العمر.

وعلقت بلقيس على هذه الصورة قائلة: “شكلي المحتمل في السبعين أو الثمانين إذا أمد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها”.

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وتابعت قائلة: ” بالمناسبة الصورة مطابقة مائة بالمائة شكليا لجدتي من والدي “الزهراء” رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها “. وقد عبر متابعو بلقيس عن إعجابهم بهذه الصورة، مؤكدين أنها ستظل جميلة حتى عندما ستبلغ من العمر عتيا.

وكان من بين المعلقين على الصورة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي قالت: “قمر والله العظيم انصدمت قلت لحالي مين هل امرأة الجميلة الله يحميكي”.