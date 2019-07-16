محافظ المهرة يتمرد على الفار هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة أعلن المجلس المحلي بمحافظة المهرة، الإثنين، التمرد على حكومة المرتزقة رافضاً توريد إيرادات المحافظة لبنك عدن. وارجع المجلس اسباب هذا القرار الى فشل حكومة المرتزقة في الوفاء بوعودها لمعالجة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المحافظة. و أقر المجلس المحلي في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح الاثنين برئاسة المحافظ المعين من الفار هادي، راجح سعيد باكريت، بالاحتفاظ بالإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.

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