دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الإثنين، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.
واستهدفت المقاتلات بغارات جوية، تجمعاً لآليات قتالية للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، الإثنين.
وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من الانقلابيين، وتدمير آليات وعربات.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر تعزيزات حوثية في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.