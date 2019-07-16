خالد بن سلمان: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس الإثنين، على دعم السعودية للحل السياسي في اليمن، وذلك خلال اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التقيت اليوم المبعوث الأممي، وأكدتُ له حرص السعودية على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق استوكهولم".

وبدوره، أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، قائلاً: "ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".

يذكر أن طرفي النزاع اتفقا أمس على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار، وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.