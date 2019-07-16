بدعم إماراتي.. توزيع 304 سلة غذائية في وادي حضرموت

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة على أهالي مناطق عيديد الخليف والحصون والديار بمديرية تريم بوادي حضرموت.

وتضمنت المساعدات، توزيع 304 سلة غذائية، بمعدل (24 طن و 563 كيلو ) مستهدفة( 1,520 ) فردًا من الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساعدة الشعب اليمني، تزامنا مع " عام التسامح ".

و عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي والتي ستخفف من معاناتهم مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت بلغت ( 21,304 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,721 طن و 363 كيلو، استهدفت ( 106,520 ) فرداُ من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.