ريشار قوميجيان: ما يجري في اليمن هو امتداد لمشروع إيران الفوضوي الفاشل في المنطقة

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية ريشار قوميجيان، الإثنين، إن ما يجري في اليمن هو امتداد لمشروع إيران الفوضوي الفاشل في المنطقة.

وذكر المسؤول اللبناني، خلال لقائه سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس، أن المشروع الإيراني الفوضوي يمتد إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية.

كما عبر عن أسفه لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية الذي يوجهها الشعب اليمني، جراء فوضى إيران، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

ومن جانبه، أوضح السفير اليمني، أن تعنت الانقلاب الحوثي تجاه اتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة تسبب في عدم تحقيق أي تقدم في كل البنود التي التزم فيها الحوثيون في السويد.

وأرجع أسباب ذلك إلى سير المليشيا الانقلابية في فلك الاستراتيجية الإيرانية المزعزعة للأمن واستقرار المنطقة، غير آبهة باستمرار الحرب، وما تسببه من معاناة يتكبدها الشعب اليمني.

Advertisements

وأشار "الدعيس" إلى قيام مليشيا الحوثي بنهب المساعدات الغذائية وإجبار برنامج الغذاء العالمي على تعليق نشاطه الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين المدعومين من إيران.

والأحد، تخلف الوفد الممثل لمليشيا الحوثي الانقلابية، عن حضور الاجتماع المشترك للجنة إعادة الانتشار الذي كان مقررا عقده على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن فريق مليشيا الحوثي تخلف عن حضور الاجتماع الثلاثي المشترك، الذي كان من المتوقع أن يبدأ بعد ظهر اليوم، على متن سفينة "Antarctic dream" يستأجرها برنامج الغذاء العالمي.

ووصل فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت مبكر، الأحد، إلى متن السفينة الراسية في المياه الدولية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة.

وأوضح بيان للفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز أنه وصل بحرا لعقد الاجتماع في المياه الدولية، نظرا لإغلاق مليشيا الحوثي المنافذ بمدينة الحديدة لعرقلة المفاوضات.