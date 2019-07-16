عضو في الفريق الوطني : الاتفاق على آليات جديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

قال العميد محمد القادري عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق الاثنين إنه تم الاتفاق على آليات جديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة وإنهاء التصعيد العسكري من قبل الطرف الآخر.

وأوضح العميد القادري في تصريح له على قناة المسيرة أنه تم الاتفاق على آلية تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة حيث سينتقل ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر.

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وأضاف “تم تشكيل لجان مكونة من طرف الوفد الوطني والطرف الآخر والأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن الفريق الآخر يحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته.

ولفت إلى أنه تم تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة وهذا برعاية الأمم المتحدة.

وتابع “الطرف الآخر يتلكأ ونحن واصلنا تقديم التنازلات ووضعناهم أمام الأمر الواقع”.