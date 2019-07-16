شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة الرئيس المصري قبل قليل وإعلان حالة طوارى في جميع المدن المصرية .. شاهد (صورة + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوم الاربعاء انباء عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعد دخوله في وعكة صحية أصابته.

لكن المصادر الرسمية لم تؤكد حتى اللحظة أنباء وفاة حسني مبارك، حيث تبقى هذه الأنباء مجرد شائعات لحين صدورها من الجهات الرسمية المختصة، وسنقدم لكم الحقيقة فور ورودها.

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يذكر أن محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك يبلغ من العمر 91 عاما هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولاحقت شائعات الوفاة الرئيس حسني مبارك على مدى الفترات السابقة ، لكن سرعان ما كان يتبين أنها انباء كاذبة يروجها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.