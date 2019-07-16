سويسرا تحقق في بيع طائرات للسعودية والإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سويسرا

فتح مدّعٍ عام فيدرالي في سويسرا تحقيقاً جنائياً مع شركة لصناعة الطائرات باعت طائرات تدريبية إلى السعودية والإمارات، اللتين تشنان عمليات عسكرية في اليمن.

ولم يذكر مكتب الادعاء أسماء أي متهمين في شركة Pilatus Aircraft Ltd، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ في انتهاكات لقانون سويسري يتعلق بخدمات أمنية خاصة، بحسب ما ذكر موقع تلفزيون “روسيا اليوم”.

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يأتي ذلك بعد إعراب وزارة الخارجية السويسرية، الشهر الماضي، عن مخاوفها من أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة إلى الحكومتين السعودية والإماراتية ترقى إلى مستوى “الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأجنبية”.

ومنعت الوزارة حينئذٍ الشركة من مواصلة تقديم الخدمات للدولتين الخليجيتين فيما يتعلق بطائرات “PC-21” التدريبية، مطالبة إياها بالانسحاب من الدولتين في غضون 90 يوماً.

وتعرض تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تنسب الأمم المتحدة إلى غاراته نحو ثلثي حالات مقتل المدنيين، ومن بينهم أطفال؛ من جراء الهجمات المباشرة في الحرب على اليمن.