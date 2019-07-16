الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

سويسرا تحقق في بيع طائرات للسعودية والإمارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سويسرا

فتح مدّعٍ عام فيدرالي في سويسرا تحقيقاً جنائياً مع شركة لصناعة الطائرات باعت طائرات تدريبية إلى والإمارات، اللتين تشنان عمليات عسكرية في اليمن.

ولم يذكر مكتب الادعاء أسماء أي متهمين في شركة Pilatus Aircraft Ltd، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ في انتهاكات لقانون سويسري يتعلق بخدمات أمنية خاصة، بحسب ما ذكر موقع تلفزيون “روسيا اليوم”.

Advertisements

يأتي ذلك بعد إعراب وزارة الخارجية السويسرية، الشهر الماضي، عن مخاوفها من أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة إلى الحكومتين السعودية والإماراتية ترقى إلى مستوى “الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأجنبية”.

ومنعت الوزارة حينئذٍ الشركة من مواصلة تقديم الخدمات للدولتين الخليجيتين فيما يتعلق بطائرات “PC-21” التدريبية، مطالبة إياها بالانسحاب من الدولتين في غضون 90 يوماً.

وتعرض تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تنسب الأمم المتحدة إلى غاراته نحو ثلثي حالات مقتل المدنيين، ومن بينهم أطفال؛ من جراء الهجمات المباشرة في الحرب على اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تحقق في بيع طائرات للسعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا