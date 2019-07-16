اخبار الخليج / اخبار اليمن

ميليشيات الحوثي تحرق مبالغ نقدية ضخمة في الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اعلنت جماعة الحوثي انها اقدمت بإحراق مبالغ نقدية ضخمة من العملة الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية في مديرية زبيد بالساحل الغربي لمحافظة الحديدة .

 وقالت مصادر اعلامية حوثية ان الجماعة قامت بإحراق مبالغ نقدية ضخمة من العملة الجديدة المطبوعة خارج اليمن والصادرة مؤخراً من بنك عدن المركزي، في الخط العام وسط المدينة وأمام حشود من المواطنين.

وكانت قد هدّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بإتلاف العملات النقدية المحلية المطبوعة حديثاً، وبمحاسبة كل من يتعامل بها من أصحاب المحال التجارية والمواطنين اليمنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وكشفت مصادر مصرفية في صنعاء، عن قيام الميليشيات بشراء كميات كبيرة من العملات النقدية الجديدة، بمختلف فئاتها بمبالغ زهيدة جداً تحت ذريعة إتلافها. 

وذكرت المصادر، أن زيادة التعامل بهذه الفئات النقدية في مناطق سيطرة الميليشيات بشكل علني دفع الحوثيين إلى التهديد بإتلافها، لافتة إلى أن السياسات الجديدة المتبعة من البنك المركزي اليمني بعد نقله إلى عدن، وكذا الحكومة اليمنية الشرعية، أسهمت في تحقيق استقرار نسبي لأسعار العملة المحلية، وكذا وضع حد لمصادر تمويل الميليشيات الانقلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثي تحرق مبالغ نقدية ضخمة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا