بلادنا تشارك في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن

يشارك اليمن، في الاجتماع الدوري لمجلس المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) الدورة 122، والذي يعقد في مقر المنظمة في لندن خلال الفترة من 19 -15 يوليو الجاري.
ويناقش الاجتماع الذي يرأس وفد اليمن فيه، نائب وزير النقل ناصر شريف، توسيع مجلس المنظمة ليضمن التمثيل الجغرافي الأنسب لكافة الدول الاعضاء وزيادة عدد الأعضاء في المجلس والشفافية.
كما يستعرض الاجتماع تقرير لجنة السلامة البحرية وحماية خطوط الملاحة الدولية والتي من ضمنها تأمين خطوط النقل الدولية التي تعبر قبالة السواحل اليمنية.
يضم وفد بلادنا سفيرنا لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، ووكيل وزارة النقل القبطان علي الصبحي والقائم بأعمال رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومسئول ملف المنظمة البحرية الدولية السكرتير الأول فاطمة عفاره.
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