شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفقد صوابه ويخاطب هذا السياسي البارز: أنت حمار وسنقطع لسانك؟؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشأن ما سيحل بالإمارات إن وقعت حرب مع إيران، قائلا :” بؤرة الإرهاب الإيراني الواقع إنها في جنوب لبنان.. يعني إيران لن تدك أيضا… صحيح إنك حمار إيراني “.

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وقال خلفان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلا: ” يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا أو شيخا من شيوخها على لسانك مرة أخرى.. سنقطعه.. رجل يتهجم على العرب من شان إيران ويدعي العروبة…مش تبن هذا المسمى نصر اللات.. وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. أول من قال إننا لا نريد حربا في المنطقة.. تجي يا نصر اللات تدعي إننا دعاة حرب ” .

وأضاف خلفان: ” يتورط حزب اللات في الإفلاس ويهجره المستضعفون من المجندين تحت وطأة التهديد…ويبقى حسن نصر خداه لا في العير ولا في النفير…وهذا اللي بيصير “.