شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مي العيدان عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام” تنعي عائلة القنون بالسعودية وفاة محمد القنون والدة رهف.وحتى اللحظة لم يصدر خبر من مصادر موثوقة عن وفاة محمد.

التي أثارت موجة من الجدل مؤخرًا بعد هروبها من السعودية وطلبها اللجوء السياسي من كندا.

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وكتبت “العيدان” الممثلة والكاتبة الكويتية: “وفاة والد رهف القنون إثر أزمة قلبية بإحدى المستشفيات في المملكة”، لتنهال التعليقات على المنشور من رواد الموقع الذي أصابهم المنشور بصدمة قوية.

وكانت “رهف محمد القنون” أثارت موجة من الجدل العارم بعد زعمها إساءة عائلتها معاملتهما مما دفعها للهروب إلى تايلاندا

وهناك طلبت اللجوء السياسي من كندا والتي استجابت سريعًا لتنتقل الفتاة ذات الـ 19 عامًا إلى هناك، وتصدر العائلة بيان تتبرأ فيه منها.