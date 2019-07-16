شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية غير متوقعة لـِ”سهرة حمراء” بين 3 أصدقاء و 3 فتيات بعد وصولهم للثمالة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشاجرة عنيفة بين 3 أصدقاء في الكويت، بعد وصولهم لحالة سُكر في سهرةٍ حمراء؛ بسبب فتاة حسناء كانت معهم داخل إحدى الشقق.

وفي التفاصيل فإن الأصدقاء، وبينما كانوا داخل إحدى الشقق برفقة فتيات احتسين معهم الخمر، بادر كل منهم للفوز بإحداهن، وإبعاد رفيقه عنها، وأمام إصرار كل واحد على أن تكون من نصيبه اشتعلت نار الحقد بينهم.

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ولكونهم خارج نطاق التغطية، زادت الأمور سوءاً وتبادلوا الضرب بكل ما طالته أيديهم، لدرجة أن أحدهم انهال على زميله بـ”طفايّة” سجائر زجاجية وأصابه بجرح في الرأس وتناثرت دماؤه في كل مكان فضلاً عن وابل من السب والشتم، الأمر الذي استدعى الفتيات إلى الهرب من الشقة خشية أن يتعرّضن للأذى.

وأبلغ أحد قاطني العمارة، بعد انزعاجه من جيرانه، الجهات الأمنية.

وبعد وصول رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، إلى الموقع، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى المستشفى تحت حراسة أمنية لتلقي العلاج واقتيد الآخرون إلى المخف.

وبعد خضوع المصاب للعلاج اقتيد إلى المخفر.وفق صحيفة “الراي”

وتبين أن الأشخاص الثلاثة مواطنون، وهم خارج نطاق التغطية، بسبب احتساء المشروبات الروحية، وكشف التحقيق معهم أن سبب الخلاف فتاة حضرت و”عفستهم وراحت!”.