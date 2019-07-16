إنفجار الوضع عسكرياً بالحديدة قبل قليل والمليشيات تقصف الاحياء السكنية بالاسلحة الثقيلة

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عدن - ياسمين التهامي - تتعرض الأحياء الشرقية والجنوبية بمدينة الحديدة في الأثناء وقبيل منتصف الليل بقليل للقصف والاستهداف العنيف من قبل المليشيات الحوثية. وبعد أقل من ساعتين على انتهاء اجتماع لجنة التنسيق المشتركة في عرض البحر قبالة الحديدة بالاتفاق على آلية لتثبيت وقف إطلاق النار عاودت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، القصف والاستهداف الكثيف داخل المدينة باتجاه المناطق والأحياء المحررة ومواقع القوات المشتركة. اخبار تهمك : Advertisements وأفيد بالتزامن بتحركات حوثية في محيط وتخوم التحيتا ومنطقة الجبلية التي دفعت إليها المليشيات بقوات وتعزيزات عسكرية كبيرة يومي الأحد والاثنين. وكسرت القوات المشتركة يوم الاثنين هجومين ومحاولتي تسلل للمليشيات داخل مدينة الحديدة وفي مديرية حيس. وقصفت مليشيات الحوثي مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية نهار الاثنين بشكل هستيري وتعرضت منازل للتدمير الكلي.



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