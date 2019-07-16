شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن عن تفاصيل الاتفاق الجديد الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص الحديدة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين 15 يوليو/تموز، إن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

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وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير شباط.

ولم تكشف الأمم المتحدة عن تفاصيل ذلك الاتفاق، كما لم يعلق الجانب الحكومي، لكن وفد الانقلابيين الحوثيين اكد انه تم الإتفاق على آليات جديدة لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري.

ونقلت قناة ”المسيرة“ عن عضو الفريق الحوثي في لجنة التنسيق العميد محمد القادري قوله ”اتفقنا على آلية تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة حيث سينتقل ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر“.

وأشار ”القادري“ في تصريحاته التي رصدها ”مأرب برس“، الى تشكيل لجان مكونة من الطرفين بالاضافة للأمم المتحدة لمراقبة وقف النار.

وأكد انه تم ”تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة، برعاية واشراف من الأمم المتحدة“.