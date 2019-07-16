نائب وزير الدفاع السعودي: الحل السياسي في اليمن يتطلب وقف التدخل الإيراني

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن.
وشدد نائب وزير الدفاع السعودي- في تغريدة عبر "تويتر"، مساء الإثنين، أبرزتها قناة "العربية" الفضائية- على أن الحل السياسي الذي تدعمه المملكة يتطلب التزامًا تامًا من الحوثيين بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.
وأضاف الأمير خالد أن المملكة حريصة على الشعب اليمني.
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