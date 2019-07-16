شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...ابو علي الحاكم كاد يحقق معجزة حربية في جبهة ناطع ولكن يا فرحة ماتمت وظهور القاهر قلب الامور رأسا على عقب ومنظر مرعب لجثث تتطاير في السماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية في محافظة البيضاء ان القيادي الحوثي البارز ابو علي الحاكم كاد يتسبب في كارثة للجيش الوطني في جبهة ناطع حين باغتهم على حين غرة ، الا ان البواسل من مقاومة البيضاء ومعها قوات الجيش الوطني البطل تصدو لهم وتمكنوا من كشفهم باكرا الامر الذي مكنهم من السيطرة على الوضع تماما..

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واشتدت المواجهات في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الاثنين، بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وكشفت مصادر عسكرية ميدانية بجبهة ناطع، ان «اشتباكات عنيفة دارت منذ الصباح وحتى وقت الظهيرة بين ابطال الجيش الوطني والميليشيات الحوثية وسط تقدم لأبطال الجيش وباسناد من طيران التحالف».

وبحسب المصادر فان طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات مركزة ودقيقة تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في كل من البرك وباحواص والكبار في ذات الجبهة مما سبب منظرا مرعبا للجثث وهي تتطاير في السماء..