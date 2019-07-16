شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن اتفاق جديد وغير مسبوق بين الحوثيين والشرعية وهذه أهم بنوده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز، إن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير شباط.

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بدورها اشارت مصادر صحفية الى ان المراحل المتعلقة بإدارة السلطة المحلية والأمن لم يتفق عليها الطرفان وأحيلت إلى المبعوث الأممي للبث فيها والإتفاق مع قيادة الحكومة الشرعية والحوثيين وبعدها ستستأنف إجتماعات اللجنة لتنفيذ ماتم الإتفاق عليه.