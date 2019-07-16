شكرا لقرائتكم خبر عن اربعة وزراء جدد ينظمون إلى حكومة معين عبدالملك .. قرارات جمهورية مرتقبة وصحيفة دولية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة العربي الجديد إن مصادر حكومية يمنية كشفت عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبد الملك، من المتوقع الإعلان عنه في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، يشمل عدداً من الحقائب والمناصب الوزارية.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن التعديل الوزاري يشمل عدداً من الحقائب، أبرزها وزارة الخارجية التي استقال وزيرها، خالد اليماني، منذ أسابيع، ومن المتوقع أيضاً أن يشمل وزارة المياه والأشغال العامة والطرق وحقوق الإنسان وغيرها.

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ووفقاً للمصادر، فإن التعديل الوزاري تأجل مرات متكررة، بعد أن بدأ البحث فيه منذ ما يقرب من شهرين، وخصوصاً مع الزيارة العلاجية التي قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث المقر المؤقت للرئيس هادي للتباحث بشأن التعديل المرتقب، والذي تقول المصادر إنه يراعي وجود العديد من الوزراء من فترة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، ومن المتوقع أن يسعى عبدالملك لفرض العديد من التغييرات في هذا الإطار.

واستقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في العاشر من يونيو المنصرم، وبقي المنصب شاغراً في انتظار التوافق حول تسمية وزير جديد، مع أنباء عن توجه تدفع إليه بعض القيادات لتشكيل حكومة مصغرة.‎