شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمواطنين في مدينة عدن .. هذا ما سيحدث.. «شاهد صور مباشرة» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة عدن كإجراء احترازي بعد تسرب كميات كبيرة من المياه إلى مسارات كابلات 33/11kv داخل محطة شهناز بخور مكسر .
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ووجهت المؤسسة اعتذار للمواطنين في مناطق المعلا والقلوعة والتواهي وكريتر واجزاء من خور مكسر ، عن الانقطاع الاضطراري للتيار الكهربائي ، مؤكدة ان الخدمة ستعود فور الانتهاء من شفط المياه من داخل محطة شهناز التحويلية .
واوضحت المؤسسة ان انفجار احد انابيب المياه تسبب بتدفق المياه بشكل كبير إلى مسارات كابلات 33/11kv داخل محطة شهناز التحويلية كما هو موضح في الصور المرفقة
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