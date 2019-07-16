مجلس النواب اليمني ينتقد الإساءة للمسافرين اليمنيين في الاردن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أقر مجلس النواب توجيه رسالتين إلى مجلسي النواب والشورى في المملكة الأردنية الهاشمية لإحاطتهما بما يعانيه المواطن اليمني في مطار الملكة علياء الدولي، ومطالبتهما بتحسين معاملة المواطن اليمني ، لا سيما بعد تزايد المضايقات التي يتعرض لها المسافرون الى الاردن او الواصلين ترانزيت الى اليها من اليمنيين .
يشار الى أن المسافرون على رحلة لـ«اليمنية» غالباً ما يتعرضون للاحتجاز في المطار لساعات، رغم امتلاكهم تأشيرات سليمة بدخول الأردن، وعدم وجود أي شبهات جنائية عليهم.
وكانت السلطات الأردنية اقرت إجراءات قاسية على المسافرين القادمين من اليمن، والذين يريدون دخول المملكة او يتوقّفون في مطارات الأردن (ترانزيت)، بانتظار موعد الرحلة الجديدة التي ستقلّهم إلى دولة اخرى.
كما سبق وأن رفضت السلطات الأمنية الأردنية التعاطي مع مطالب المسافرين الإنسانية بالسماح لهم بالدخول إلى صالة المطار لشراء بعض الوجبات السريعة لأطفالهم.
وأثارت تلك الممارسات، التي يتعرّض لها اليمنون في مطار الملكة عليا، حالة من الإستياء في أوساط الناشطين على شبكة التواصل الإجتماعي.
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