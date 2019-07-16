شاهد أهم منجز للإمارات في محافظة لحج اليمنية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج
انجازات الإمارات في اليمن لم تعد تقتصر على المجازر وحرب الابادرة التي مارستها طيلة اربع سنوات ونصف على اليمن.. بل تعدت لتصل حد المعاناة للمناطق الموالية لها.
وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صوره من الواقع الذي تعيشه المحافظات الجنوبية في ظل الاحتلال الإماراتي.
ويتضح من خلال الصورة الحالة المزرية في الجنوب والتي تتنافى مع المزاعم الاماراتية بتقديم المساعدات لأبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وتشرح تفاصيل الصورة معاناة المواطنين الذين اضطروا الى تحويل سيارة قديمة نوع “شاص” لسيارة اسعاف لنقل المرضى المصابين بالأوبئة الى اقرب المراكز الصحية في مديرية المسيمير بمحافظة لحج.
وقد علق الناشطون على هذه الصورة باعبارات متذمرية تدين حكومة المرتزقة التي باعت البلاد والعباد لعيون الامارات، حيث علق احدهم: “في هذه السيارة.. يُسعف المريض من قرى المسيمير النائية..! اين انتم يا حكومة الفنادق”
وقال اخر: في هذه السيارة تُسعف الامهات المعسرات عن الولادة إلى مستشفى المديرية العام التي لاحول لها ولا قوة..!
احد ابناء المنطقة علق بقولة: هذه سيارة البطاط المستخدمة لإسعاف البشر في هذه البلد المنكوبة بهادب وعيال زايد
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