مأرب: مصلحة الهجرة تعلن تدشين العمل في طباعة جوازات السفر

أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة مأرب، اليوم الاثنين، عن تدشين العمل في طباعة جوازات السفر للمواطنين، بعد وصول دفعة جديدة.



وقالت المصلحة في منشور على حسابها في منصة التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "نبشر الإخوة المواطنين بأن الدفاتر توفرت وسيتم طباعة جميع المعاملات من شهر فبراير وحتى الان".

وتشهد اليمن، منذ عدة أشهر، أزمة جوازات خانقة؛ بالتزامن مع انتعاش سوق سوداء لبيع هذه الجوازات، وحظر الحكومة الشرعية استخراج أي وثائق ثبوتية من صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكانت مصلجة الهجرة بتعز، قد أعلنت الاسبوع الماضي، التوقف عن العمل، نظرا لعدم وجود الكمية الكافية من دفاتر الجوازات، وتدفق الآلاف من المواطنين للحصول عليها.