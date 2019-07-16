قيادي بإصلاح حضرموت: المواطن يريد من السلطة رؤية واضحة وتعامل بشفافية

قال القيادي في إصلاح وادي وصحراء حضرموت المهندس ربيع باسيود، إن المواطن يريد من السلطة بالمحافظة التعامل برؤية واضحة وبكل شفافية للتخفيف من انهيار منظومة الخدمات.



وأضاف الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت المهندس ربيع باسيود، في تغريدة على تويتر " بإمكاننا بعد ذلك تتبع عثرات غيرنا من حكومات متعاقبة أو منظمات أو تحالف دعم الشرعية، وتحميلها ما آلت إليه الأوضاع".



وتساءل باسيود بقوله "ماهي موارد المحافظة المتاحة، وما هو العجز، وكم هو دعم الحكومة، وماهي مجالاته، وكم هو حجم الانفاق على المشاريع والبنية التحتية؟".



وأشار إلى أن هذه قضايا ينبغي مراعاتها وتبصير الشارع بها خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغياب دور المجالس المحلية.



وأوضح أن حقوق حضرموت ليست محل خلاف، وإنما هو في طريقة إدارة المشهد الحضرمي والتجاذبات والاستقطابات التي لن يكتب لها النجاح على الاطلاق، إلا في فعل حضرمي لا يقصي ولا يستأثر وعنده من الوضوح في الرؤية ما يجعله يبصر الطريق ويُقوم الاعوجاج ويتيح مساحة للنقد البنّاء النقد الذي يبني ولا يهدم إن أردنا لحضرموت عزا ومجدا.



وأشاد باسيود بالمحافظة قائلاً: "ِنعم حضرموت، فخرنا وقوتنا، إن تشابكت الأيادي حولها، وسمت النفوس، وارتقت في المعالي".

