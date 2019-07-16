إب: مقتل قيادي حوثي في اشتباكات بين أطراف الميلشيات جراء خلافات

قتل مساء الأحد، قيادي حوثي وجرح آخرين ، في اشتباكات حوثية داخلية بمحافظة إب، وسط اليمن.



مصادر محلية، أفادت لـ "يمن شباب نت" مقتل القيادي الحوثي "جلال محسن منصور" وإصابة آخرون ، في اشتباكات بين عناصر حوثية تابعة للقيادي منصور وحملة حوثية مساندة لطرف آخر في منطقة حبيل الكور بعزلة الأزارق بمديرية السياني جنوب محافظة إب.



وعن أسباب الاشتباكات، قالت المصادر إن خلافات محلية بين مواطنين في منطقتي حبيل الكور والمصنعة بسياني إب حول حفر أهالي المصنعة بئر ارتوازية في منطقة حبيل الكور، تطورت بعد استعانة الأهالي بالقيادي جلال محسن منصور الذي انحاز لأحد أطراف النزاع، فيما استدعى الطرف قيادات أخرى.



ودارت الاشتباكات في مكان الخلاف، حيث قتل "منصور" على الفور فيما أصيب أربعة آخرون إصابة بعضهم خطيرة.



وكانت مدينة إب، قد شهدت أواخر يونيو الماضي، مواجهات عنيفة بين أجنحة وقيادات حوثية، أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم القيادي الحوثي "إسماعيل عبدالقادر سفيان"، والمعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلا لمحافظة إب .



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