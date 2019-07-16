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عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تصفي شيخ قبلي بارز أسهم بشكل كبير في إسقاط العاصمة "صنعاء" ويلقون بجثته في الشارع العام..! – (أسماء وتفاصيل)

قالت مصادر محلية، امس الاثنين 15 يوليو/تموز، انه تم العثور على جثة شيخ قبلي كبير موالي للحوثيين، مرمية على قارعة الطريق في مديرية القفلة بمحافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء).

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان جثة الشيخ القبلي سلطان الوروري وجدت، قبل أيام، مرمية على قارعة الطريق بالقرب من نقطة أمنية بمديرية القفلة التابعة لمحافظة عمران، في عملية تصفية غامضة في إطار الحركة الحوثية.

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وذكرت المصادر ان أبناء المنطقة يتهمون جهاز ”الأمن الوقائي“ التابع للحوثيين بالضلوع في عملية تصفية ”الوروري“، مشيرين الى ان خلافا نشب بينه بين بعض قيادات الجهاز، قبل أيام من تصفيته.

ورجحت مصادر مقربة من المليشيات الحوثية في محافظة عمران أن تكون عملية تصفية القيادي ”الوروري“ تأتي انعكاسا للخلافات الحادة التي ظهرت مؤخرا في صفوف قيادات الانقلابيين في المحافظة.

وأكدت وجود صراع قوي وغير مسبوق بين قيادات حوثية من ابناء محافظة عمران مع قيادات حوثية وافدة من محافظات اخرى خاصة من محافظة صعدة.

يذكر ان الشيخ سلطان الوروري، ساند مليشيا الحوثي من الوهلة الأولى وساهم في اجتياح عمران وصنعاء ودعمها بالمال والمقاتلين طوال سنين الحرب الماضية.