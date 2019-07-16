شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لعاب هذا الحيوان يمكنه قتل إنسان خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا هو تنين كومودو، وهو من أكبر أنواع السحالي على الأرض اليوم، والإناث يمكنها أن تنمو ليصل طولها الى 6 أقدام، وغالبا ما يتسبب لعابها ذو البكتيريا القاتلة بتسمم الدم خلال 24 ساعة.

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