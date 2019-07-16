شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة لشرطة النجدة وشرطة السير في محافظة لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من مدير امن محافظة لحج اللواء صالح السيد قامت شرطة النجدة وشرطة السير في محافظة لحج بحملة مشتركة بقيادة كلآ من مدير شرطة النجدة محمد عمر وبقيادة نائبه عبدالقوي المخنقي ومدير شرطة السير قحطان بحملة مشتركة والتي اسهمت اسهام كبير في التخفيف من حالة الازدحام في الخطوط العامة والاسواق. Advertisements كما قامت ايضآ بضبط السيارات والمركبات المخالفة للوئح القانونية الخاصة بشرطة السير . هذا وقد تكللت العملية بنجاح كبير وارتياح وتأييد شعبي بين اوساط المواطنين.

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