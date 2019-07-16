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من محلات الصرافة أكبر انهيار مدوي للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان)

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عدن - ياسمين التهامي - من محلات الصرافة أكبر انهيار مدوي للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان)

السعودي : 152

الدولار : 577.5

الإماراتي : 153

 العماني : 1480

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أسعار البيع

السعودي : 153

الدولار : 583

 الإماراتي : 156

 العُماني : 1505

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