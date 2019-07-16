شكرا لقرائتكم خبر عن من محلات الصرافة أكبر انهيار مدوي للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من محلات الصرافة أكبر انهيار مدوي للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان) السعودي : 152 الدولار : 577.5 الإماراتي : 153 العماني : 1480 Advertisements أسعار البيع السعودي : 153 الدولار : 583 الإماراتي : 156 العُماني : 1505

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