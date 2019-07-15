الحكومة تتهم علي الحريزي رسمياً بإثارة الفوضى في المهرة

إتهم مصدر مسؤول في الحكومة، المدعو علي سالم الحريزي، بإلوقوف وراء الفوضى ودعوات العنف في محافظة المهرة .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن المصدر الحكومي قوله، "إن ما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي فقدت مصالحها وتعمل لخدمة الانقلاب الحوثي في آن واحد من دعوات للفوضى وأعمال خارج إطار القانون وتهديد بإقلاق السكينة العامة في المهرة وفي مقدمة هؤلاء المدعو علي سالم الحريزي هو أمر مرفوض لن تصمت عنه الأجهزة الأمنية وستقف في وجه كل من يعرقل مسيرة الأمن والتنمية بالمحافظة التي يقود مسيرتها فخامة رئيس الجمهورية وبدعم أخوي وسخي من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيفة".

ودعا المصدر المواطنين إلى مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف المحافظات ومنها محافظة المهرة.

وجدد المصدر التأكيد على تقدير اليمنيين للمواقف الصادقة لدول التحالف ودعمهم المستمر في شتى المجالات ومساندتهم لجهود البناء في محافظة المهرة على وجه الخصوص .. داعياً كل المكونات والمواطنين من أبناء المهرة إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الأزمة والمتزعمين لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف بعد أن خسر الانقلاب فرصة دفع المحافظة إلى هذا المربع وذلك تنفيذا لأجندة دول لا تريد الخير للبلاد.

ويعتبر علي الحريزي الذي كان يشغل منصب وكيل محافظة المهرة، المسؤول عن التظاهرات وأعمال الفوضى التي تستهدف جهود التحالف العربي في المهرة، بدعم وإيعاز من دولة قطر التي يعتبر الحريزي أحد أذرعها بالمحافظة .