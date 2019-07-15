انفجار أنبوب مياه في عدن يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن أربع مديريات.. صور

تسبب إنفجار إنبوب مياه مساء اليوم الإثنين، بإنقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مديريات كريتر والمعلا والتواهي وأجزاء من خور مكسر .

وأوضحت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، ان الانقطاع جاء بسبب انفجار انبوب مياه ادى الى تسرب كميات كبيرة من المياه على مسارات كابلات 33/11kv داخل محطة شهناز التحويلية بخورمكسر .

واعتذرت المؤسسة العامة للكهرباء للسادة المواطنين عن هذا الانقطاع ، مشيرة انها قامت وكاجراء احترازي بقطع التيار الكهربائي على مناطق المعلا ،القلوعة ،التواهي ،كريتر, واجزاء من خورمكسر حتى يتم الانتهاء من عملية شفط المياه من داخل المحطة .

