إصابة طفلين برصاص قناصة الميليشيات جنوب الحديدة

أصيب اليوم طفلان برصاص قناصة المليشيات الحوثية بعد نجاتهما من قصف مدفعيتها منزل أسرتهم جنوب الحديدة . وذكر مراسل وكالة 2 ديسمبر أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية استهدفت بسلاح القناصة الأحياء الشرقية لمدينة التحيتا ما أسفر عن إصابة الطفل إبراهيم أحمد إبراهيم وشقيقه شهاب . وأضاف أن الطفلين أصيبا وهما يلعبان أمام منزل أسرتهما والذي كانت بقايا جيوب المليشيات الحوثية أستهدفته بقذيفة هاون مساء أمس . وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم المليشيات المدعومة إيرانيا بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

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