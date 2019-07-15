شاهد.. تصريحات نصر الله تثير ردود أفعال غاضبة في الشارع الحضرمي

اثارت تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ردود أفعال غاضبة في الشارع الحضرمي، حول تهديد دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب وقوفها في وجه مليشيات النظام الملالى الإيراني الذي أشاع الفساد في المنطقة.

واكد المواطنون أن التهديد الناتج عن أفعال نظام إيران والمليشيات المرتبطة به هو تهديد متعدد الجوانب عقائدي من خلال حلم الملالي بالسيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس .. مشيرين أن هذه التهديدات خرافات للأتباع لشحنهم عقائديا، وهي في الأساس ذات أهداف سياسية اقتصادية.

وأشار المواطنون "لليمن العربي" أن العمليات التي قامت إيران وأتباعها من استهداف لبواخر النفط والبواخر التجارية في مضيق هرمز وقبالة موانئ الإمارات في الخليج أو التي تمت في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب في استهداف البواخر مرات متعددة من قبل مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران لخير شاهد أن إيران إذا لم يتم تقليم أضافرها بتفكيك المليشيات المدعومة من إيران والقضاء عليها وزيادة درجة الحصار الاقتصادي والعزلة لنظام الملالي، وتحريك الشارع الإيراني، لتغيير هذا النظام المصدر للفوضئ التي تهدد السلم العالمي والمصالح الدولية لصنع الشعب الإيراني نظام ديمقراطي يحقق له الحرية والرخاء والشراكة مع محيطهم الإقليمي والأسرة الدولية.