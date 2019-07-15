محللون خليجيون يكشفون المستور.. ما أهمية استقلال الجنوب؟ (تحليل خاص)

في الآونة الأخيرة ازداد الحديث عن استقلال دولة الجنوب (جنوب اليمن)، وذلك عقب نجاح قوات المقاومة الجنوبية -بدعم قوات التحالف العربي-، في دحر مليشيات الحوثي، على جبهات محافظة الضالع والتي كانت محاولة يائسة من قبل الحوثيين لاقتحام المحافظات الجنوبية مرة أخرى.

وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، العديد من النجاحات على أرض الواقع سواء داخليًا أو خارجيًا، فالقضية الجنوبية باتت معروفة لمختلف القوى الإقليمية والدولية وصناع القرار في العالم، كما أن دائرة العلاقات الخارجية – التابعة للمجلس- التي تقوم عبر مكاتبها المنتشرة في أكثر من دولة بجهود كبيرة للتعريف بالقضية الجنوبية.

ويرى العديد من الجنوبيين في استقلال الجنوب، أهمية كبرى وبخاصةً في ظل امتلاكهم لقوات عسكرية جاهزة لخوض المعارك والحروب في آية وقت.

ويؤكد العديد من المتابعون للشأن اليمن – استطلع رأيهم "الخليج 365"- أن استقلال الجنوب أصبح ضرورة قومية بل و دولية لاستقرار الملاحة الدولية، بالإضافة إلى أنه سيساعد في دحر مليشيات الحوثي، عند دعم قوات المقاومة الجنوبية للشماليين في الخلاص من أتباع إيران، كل ذلك بالإضافة إلى حظر حزب الإصلاح – المتسبب الرئيسي في إطالة آمد الحرب باليمن منذ ترك الجبهات للحوثيين وحتى إفساد الحكومة الشرعية والسيطرة عليها-.

ومن ناحيته ألمح الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، إلى أهمية استقلال دولة الجنوب عن اليمن.

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وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" – رصدها "الخليج 365"-: "بعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا أصبحت دولتان الشرقيه والغربية، يوغسلافيا بعد الحرب أصبحت 6 دول، تشيكوسلوفاكيا أضحت دولتان، الاتحاد السوفييتي أصبح روسيا واستقل عدد كبير من الجمهوريات، شخصيًا لا أرى ضيرًا من حدوث أمر مماثل أن كان حلا وحفظا وحقنا للدماء في مناطق الصراع، لنحكم العقل".

عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة "السياسة" أحمد الجارالله، تحدث عن القضية الجنوبية في عدة تغريدات – رصدها "الخليج 365"- لعل أبرزها عندما قال: "والله أن عدن ستفك إرتباطها مع الشمال اليمني عدن تم تحريرها بسهولة من الحوثيين ومن الإيرانيين وهي حرة أهلها أحرار إنهم شعب لا يبيع ويشتري بالولاء الوطني. عدن ستصبح دولة مستقلة الشمال اليمني سيترك لأهله تحريره ولن يسمح لهم بتجاوز حدودهم مع جيرانهم".

وفي تغريدة أخرى قال: "قضي الأمر جنوب اليمن سيعود دولة مستقلة بعد شوية وقت وسينضم إلى مجلس التعاون وسيتم ضبط الحدود مع اليمن الشمالي ضبطآ محكم بمشاركة خليجية وستعطي الفرصة والمساعدة لمواطني الشمال أن يحرروا بلدهم من الغزو الإيراني مثل مافعل الفتناميين بالفرنسيين والامريكان ويثبتوا وطنيتهم وولائهم".

الكاتب الصحفي السعودي فهد العنزي، علق على التظاهرات التي اندلعت في محافظة حضرموت مؤخرًا دعمًا للجنوب وقال في تغريدة –رصدها "الخليج 365": "هذه الحشود في مدينة سيئون حضرموت الوادي القابعة تحت حكم الإخوان وقوات الشمال، وكا هذه الجماهير خرجت ترفض تواجد قوات الاخونج اعتقد أن الأمور واضحة ولم يبقى أي عذر للشمال أن يترك الجنوب ويتركوا الأجيال القادة تحقق الوحدة إن استطاعوا قبول بعضهم ، الآن خلاص كل هذا عبث ومزيدا من الدماء".

ونستتنج مما سبق أنه يوجد عددًا من الأصوات داخل دول الخليج تؤكد أن لاستقلال دولة الجنوب أهمية كبرى في محاربة العدو الإيراني، ولكن الأمور في اليمن تصل إلى طريق مسدود وبخاصة مع إطالة آمد الحرب وتحكم مليشيات الحوثي بمحافظات صنعاء وصعدة، وعجز الحكومة الشرعية والذي اتضح جليًا في اتفاق السويد – الذي وقع في أواخر العام الماضي-.