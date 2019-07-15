شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ترتيبات طارئة لاعادة فتح منفذ حدودي بين اليمن والسعودية !(تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر يمنية وسعودية، اليوم الاثنين 15 يوليو/تموزعن ترتيبات لاعادة افتتاح منفذ البقع الحدودي مع السعودية، لاستقبال الحجاج اليمنيين.
وقال ضابط وحدة السيطرة والتحكم باللواء الأول حرس حدود "فيصل آل عفراء"، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“ ان العمل جار على قدم وساق لافتتاح منفذ الخضراء خلال الايام القادمة لاستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى.
كما أكدت وسائل اعلام سعودية انه سيتم إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين.
و”البقع“ هو المنفذ الحدودي البري لليمن مع السعودية ويبعد عن صعدة حوالي 150 كلم وعن نجران أقرب منطقة سعودية 100 كلم، وقابله منفذ الخضراء السعودي التابع لمنطقة نجران.
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