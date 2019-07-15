تحالف العدوان يفرج عن سفينتان نفطيتان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة امس الأحد، سفينتين تحملان شحنات من مادة الديزل.
وأوضحت شركة النفط اليمنية أن السفينة الأولى “نفرينوا” تحمل علـى متنها “11,519” طنا من الديزل وصلت إلى الغاطس بعد أن تم احتجازها 63 يوما عرض البحر من قبل تحالف العدوان.
وأشار إلى أن السفينة الثانية “استون1” تحمل على متنها 26,919 طنا من مادة الديزل بعد أن تم احتجازها 10 أيام عرض البحر من قبل تحالف العدوان.
ولفت البيان إلى تعمد تحالف العدوان ولجنة عدن في تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية وزيادة معدل الاستهلاك .
وأفاد البيان أن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينتين المشار إليهما للربط في الأرصفة المناسبة بميناء الحديدة وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنات وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأكدت شركة النفط اليمنية أنها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنات المشار إليها وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية والقطاعات الحيوية وتعزيز إجراءات الرقابة والإشراف لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وإيجاد الاستقرار التمويني خلال الأيام القادمة.
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