خصت الفار هادي وقيادات المرتزقة.. إطلاق فتوى دينية بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

لم تفلح الجهود الدولية او الشعبية في اثنى الفار عبدربه منصور هادي عن قراره في المكوث بصورة دائمة في فنادق الرياض رغم توليه منصب الرئاسة في اليمن بحسب تصنيف المجتمع الدولي المصر على اطلاق صفة الرئيس.

وقد بأت جميع المحاولات في إعادة الفار هادي الى اليمن، وخاصة الى الاراضي التي يزعم هادي تحريرها، مما دفع احد الدعاة اليمنيين المقيمين في الخارج الى إطلاق فتوى هي الأولى من نوعها تحرم بقاء هادي والمسؤولين في حكومته خارج اليمن.

وقال فضل مراد أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة في جامعة قطر في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك- “من المعلوم شرعا أن من أهم الفرائض الشرعية على أهل الإسلام اختيار ولي أمر وحكومة تقوم برعاية المصالح، وتدفع المفاسد عن الشعب”.

معتبراً بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس نواب المرتزقة خارج الوطن مفسدة كبرى ومآثمة، وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع.

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وقال مراد “منذ أن أصبح 80 بالمئة من البلاد تحت أيدهم قبل ثلاث أو أربع سنوات ارتفعت الضرورة وتعين شرعا العودة ولا عذر لهم أبدا”.

وخاطب أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة الفار هادي وأعضاء حكومته إن “طول بقاءكم سيلغي بالتدريج دوركم السياسي والعسكري والإداري على الأرض يوما بعد آخر وسيدفع بالقوى الكبرى التي لا تحترم الضعفاء ولا المستنجدين بها مثقال ذرة الى تهميش دوركم بالتدريج لتقطع آخر خيط بكم في المستقبل ولا أراه الا قريبا” .

واضاف أن المجتمع الدولي يتعامل مع من هو على الارض فعليا وقراره 2216 سيفسح مجالا لغيره كما هي العادة الدولية، وانتم غير مهمين كأشخاص عندهم.

وختم مراد بيانه بالقول “خذوها مني بلا مجاملة.. اقسم بالله الواحد الأحد أن بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس النواب خارج الوطن مفسدة كبرى ومآثمة، وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع”.